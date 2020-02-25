شاهدوا.. محمد رمضان يثير الجدل بتصريح جديد عن أجور الفنانين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 11:48 صباحاً - حلّ الفنان محمد رمضان ضيفاً على برنامج “كاربول كاريوكي” على قناة SBC، من تقديم الإعلامي هشام الهويش، في أول ظهور له على التليفزيون السعودي.



وأثار رمضان الجدل من جديد بحديثه خلال اللقاء عن أجور الفنانين، مؤكداً أن الأجر يتحدد وفقاً لجماهيرية الفنان، وبحسب سعر المسلسل أو العمل الذي يقدمه عندما يُباع للقنوات، مضيفاً: “الجماهيرية الكبيرة طبعا.. وكمان مينفعش تبقى بتاخد أعلى أجر ومسلسلك مش أغلى مسلسل.. مينفعش تبقى بتاخد أعلى أجر والإعلانات اللي جوا مسلسلك مش أعلى قيمة إعلانية.. لأنه بناء على ده كله؛ بيتحدد أجرك”.



وعن أجره، أكد رمضان أنه الأعلى أجراً في الوطن العربي وشمال إفريقيا وآسيا ودول البحر الأحمر والمتوسط، قائلاً: “أنا الأعلى أجراً في كل مكان يتحدثون فيه اللغة العربية في العالم”. وهو ما أثار موجة جديدة من الهجوم عليه من خلال عدد كبير من الفنانين ومواقع التواصل التي أعلنت عن وجود خمسة مطربين أجورهم أعلى من محمد رمضان بمراحل.

يذكر أن محمد رمضان واجه عدة أزمات مؤخراً، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان معه في ‏الطيارة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه‎.‎ مروراً بإلغاء دعوته لإحياء حفل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في استاد محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، وانتهاء بقرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه تصاريح غناء مرة أخرى.