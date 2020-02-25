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شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأردنية ديانا كرزون تفاجئ إعلاميا على الهواء بإعلان الزواج منه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 25 فبراير 2020
فاجأت المطربة الأردنية ديانا كرزون الإعلامي الأردني معاذ العمري بإعلان زواجها منه على الهواء مباشرة، وتحديد موعدج الزواج.
ووفقا للعين الإخبارية، وخلال تواجده ضيفا بإحدى الإذاعات الأردنية، فوجئ معاذ العمري باتصال هاتفي من ديانا، التي كشفت أن عقد القران سيتم يوم الجمعة المقبل.
وتحدثت "كرزون" إلى "العمري" قائلة: "إن شاء الله تبقى سندي وزوجي وكل شيء بحياتي"، ليرد: "أنتِ شخص كتير عظيم.. وربنا رزقني فيكي ومبسوط أنك هتكوني شريكة حياتي".
معاذ العمري وجه إعلامي بارز في الأردن، عُرف بتقديم عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية الناجحة، ولديه نشاط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما ديانا كرزون، فهي من أهم المغنيات في الوطن العربي، وتملك قاعدة جماهيرية واسعة، بسبب تقديمها العديد من الألبومات والكليبات الناجحة.
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