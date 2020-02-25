"الرجاء التواصل مع ستابلفورد".. لغز رسالة في زجاجة عمرها 82 عاما

عثر رجل بريطاني على رسالة بزجاجة ألقيت في البحر قبل 82 عاما وحملتها الأمواج إلى شاطئ سانت أوبين، في جيرسي.

وكان نايجل هيل (55 عاما) يسير مع كلبه على الشاطئ، عندما عثر على قنينة زجاجية بداخلها رسالة ملفوفة مؤرخة بعام 1938.

وتقول الرسالة : "هل من الممكن رجاءً ممن يجد هذه الرسالة التواصل مع جون ستابلفورد".





وكُتب الكلام على ظهر قطعة من الورق المقوى لصندوق حلويات تابع لشركة "Cawley Bros" التي تتخذ من جيرسي مقراً لها.

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وتتضمن الرسالة إلى جانب الكلام عنوان الرجل الذي يدعى ستابلفورد في هيرتفوردشاير مما دفع هيل إلى تعقب أقارب المذكور.





وشارك نايجل، اكتشافه على موقع "فيسبوك، وقال: "اعتقدت في البداية أن هذه قد تكون مجرد خدعة ولكنها بالتأكيد ليست كذلك".

وأضاف: "كثير من الناس اتصلوا بي للمساعدة وتمكنت من تعقب السيدة التي تعيش حاليًا في العقار، وتقول إنها لا تتذكر جون ستابلفورد وقد عاشت هناك لمدة 30 عاما، لكنها نظرت في أفعال منزلها ووجدت أن جون ستابلفورد اشترى المكان في عام 1921".

وتابع: "سيكون من الرائع حقًا أن أتمكن من إعطاء الزجاجة والمذكرة إلى أفراد عائلته، يمكن أن يكون إرثا لهم".



