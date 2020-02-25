الممثلة كارمن لبس “الفرحة فرحتين” في عيدها

بالتزامن مع تخطي حسابها على موقع انستغرام حاجز الـ 100 الف متابع، احتفلت الممثلة كارمن لبس بعيد ميلادها الـ 57 عامًا، حيث حرص العديد من الفنانين على معايدتها بهذه المناسبة.

لم يمر هذا اليوم دون احتفال فريق عمل مسلسل “2020” في كواليس التصوير بعيد ميلاد كارمن لبس التي تشارك في بطولة العمل، حيث نشرت فيديو من أجواء الاحتفال ظهرت فيه الى جانب نادين نسيب نجيم وقصي خولي وبعض الممثلين.

كارمن منشغلة أيضاً بتصوير مسلسل “ما فييّ” الذي يعرض عبر شاشتي OSN و MTV، إنتاج شركة “صبّاح أخوان، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان، من بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي وغيرهم.