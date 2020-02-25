نوال الزغبي: لهذا السبب أطلقت “القوية” على عيد الحب ولا ارضى “بلوي ذراعي”

تحقق أغنية “القوية” للنجمة الذهبية نوال الزغبي نجاحاً مميزاً وانتشاراً لافتاً خاصة ان كلامها تضمن موضوعاً رائعاً لم يتم تناوله في السابق حيث استعمل الشاعر مازن ضاهر كلمات من واقع الحياة تتفوه بها كل امرأة تألمت، لاقاه الملحن المتميز فضل سليمان بلحن عذب مبدع.

أغنية “القوية” إنتاج شركة “روتانا”، كلمات مازن ضاهر، الحان فضل سليمان، توزيع جيمي حداد، میکس وماسترینغ محمد المقهور. وقد حققت أكثر من 1.4 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وكانت “الزغبي” قد شددت في لقاء مع دارين شاهين الى أنها أحبت ان تطلق “القوية” على عيد الحب كي تكون مختلفة عن الأجواء السائدة حول “الحب” أو “النكد” لأن المرأة بالنسبة للمجتمع الشرقي كائن ضعيف لكن اغنية “القوية” أظهرت أنها قوية.

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ورداً على سؤال هل هي قوية، أكدت ان حياتها “طلعات ونزلات” هذا ما اعطاها خبرة في الحياة وقوة ولم تعد ترضى ان يكسرها احداً او “يلوي ذراعها”.

ونفت نوال ان تكون مغرمة وقالت “ابدًا يا ريت”، مشيرة ان هذا الشعور جميل و”حلو الواحد ينغرم” وأن يلتقي بالانسان المناسب الذي يقدرها ويفهمها ويستوعبها كي تشعر بالامان.

كما لفتت الى أنها تحب ان تعيد تسجيل بعض الاغنيات القديمة ولكنها منشغلة حالياً بالعمل على ألبومها الجديد مع شركة الانتاج روتانا. وكشفت انها تستعد لطرح أغنية جديدة كلامها حب وفرح من توقيع النجم زياد برجي في عيد الفطر. كما جددت نوال رفضها لخوض تجربة التمثيل، مؤكدة أن التمثيل له أربابه.

من جهة الحفلات، ستحيي نوال الزغبي حفلين فنيين في المملكة العربية السعودية قريباً، واحدة في “جدة” وأخرى في “الرياض”. كما عبّرت عن سعادتها بالانفتاح الذي تعيشه السعودية.