حسام حبيب على حمل شيرين: قد تجبروني على الاعتزال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق المطرب المصري حسام حبيب، على إشاعة حمل زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحا أنه يشعر بالضيق بسبب تدخلات الإعلام والجمهور في حياته بهذا الشكل، الأمر الذي قد يدفعه لاعتزال الفن، حتى لا تكون حياته الشخصية عرضة للقيل والقال، على حد قوله.

وقال حسام حبيب في تصريحات خاصة لـ"فوشيا": "تزعجني بشدة شائعة حمل شيرين، ليس لأنه أمر غير جيد، بل على العكس، أتمنى لو يحدث ذلك، ولكن الجميع يعرف إنني شخص مُقل في عملي وأكثر شيء يوترني عندما أشعر بوجود ناس تتدخل في حياتي، ليس الجمهور فقط وإنما أهلي وأصحابي".

وأضاف حسام في تصريحه: "هذه الشائعات تجعل الشخص مكشوفًا أمام الجميع، حيث تجبرك على تصديق أو تكذيب الشائعة وهو أمر يوترني بشدة لذلك قررت عدم الرد على أي شيء، لكن الحقيقة تدخل الجمهور في شؤون أي فنان يزعجه بشدة"، معربًا عن استيائه من لوم الجمهور المستمر له على أفعال شيرين.

واستكمل حديثه قائلا: "الناس يلومونني على قيام شيرين بغلق حساباتها على السوشال ميديا أو مواقفها بالحفلات، كأنني أنا المسؤول، الأمر الذي قد يدفعني للابتعاد نهائيًا عن الفن تجنبًا لمثل هذه المهاترات".

وكانت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أثارت حيرة جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حملها بعد أن ظهرت في حفلها الأخير بالكويت ببطن منتفخ رغم ارتدائها فستانا واسعا.

ومما زاد من فرضية حمل شيرين فعليا، مطالبة زوجها الذي يحرص على حضور جميع حفلاتها ومساندتها، بحملها لكي تنزل مع على المسرح قائلة له: "حسام ممكن تيجي تشيلني علشان عايزة أنزل تحت".

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تفاجأ الجمهور بطلب شيرين وتوالت الصرخات والضحكات بينهم، وسرعان ما استجاب حسام حبيب إلى طلب شيرين، وذهب إليها وقام بحملها وفق رغبتها للنزول من على المسرح واستكمال فقرتها الغنائية.

وتستعد شيرين عبد الوهاب للظهور مجددا في دراما رمضان المقبل، من خلال غناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" للفنانة نادين نسيب نجيم، ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنانة المصرية والفنانة اللبنانية، حيث سبق وغنت شيرين تتر مسلسل نادين العام الماضي "خمسة ونص".

كما تواصل عبد الوهاب، التحضير لعدة أغان جديدة مع الملحن محمد رحيم، من المقرر أن يتم ضمها إلى ألبومها الجديد، حيث يتكتم الطرفان على تفاصيل التعاون بينهما، بعدما حققا سويا نجاحا كبيرا في عدة أغان سابقة، مثل "مشاعر".

وسوف تطرح شيرين ألبومها الجديد خلال العام الجاري، إذْ تكثّف من تواجدها في الاستوديو للانتهاء من الأغاني، برفقة الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الذي سيتعاون معها في عدة أغانٍ في الألبوم الجديد، بجانب زوجها حسام حبيب.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب أعلنت خضوعها لعملية جراحية صعبة في منطقة البطن، خلال الفترة الماضية، وكانت سبب ابتعادها عن الساحة الغنائية.