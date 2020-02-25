رغدة تضع ساعة أحمد زكي وتعلق على بيع مقتنياته: روحه هتلعنّا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدت الفنانة السورية رغدة، غضبها الشديد من الجدل الدائر خلال الساعات الماضية بشأن بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، على يد الأخ غير الشقيق لنجله الراحل هيثم.

وقالت رغدة في تصريحات تلفزيونية، إنها شعرت بصدمة شديدة عندما علمت بأمر بيع مقتنيات أحمد زكي، لافتة إلى أنها تأكدت من التفريط في مقتنياته، بمجرد تركها لرامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، مضيفة: "رامي بركات وريث غير شرعي، لقد عاش حياته كاملة في لندن، لم يكن على أي صلة بزكي ولا بتراثه".

وتابعت رغدة في معرض لقائها قائلة: "كان لا بدَّ أن يتواصل مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، ليفوضه بالتصرف في كل هذه المقتنيات، التي تحتوي على العديد من الأسرار والأوراق الهامة"، وواصلت بالقول: "مينفعش أحمد زكي يتيتم في الدنيا والآخرة، روحه هتلعنا 100 ألف مرة لو سبنا الموضوع يمر كده بدون وقفة حقيقية".

وكشفت رغدة عن ارتدائها ساعة كانت ملك الفنان الراحل أحمد زكي، وعلقت قائلة: "كان ملبسهالي في باريس لما طلعت معاه رحلة فرنسا قبل تأكيد مرضه"، واستطردت: "أمتلك أيضًا نظارته، كانت أول نظارة يرتديها ويخرج بها ليلًا، هذا كل ما أملكه بجانب أشياء رمزية".

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ويأتي هذا في الوقت الذي علق فيه عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، على أنباء قيام نجله ببيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي قائلا في تصريحات صحفية: "نجلي رامي قام بتوكيل محامي للتصرف في كل أملاك هيثم"، وأردف: "رامي لا يعلم أي شيء بخصوص مقتنيات أحمد زكي، ولم يتصل به أي شخص للتحدث معه حول هذا الشأن".

وواصل بالقول: "إلا أنه تأكد بعد مراجعة المحامي، أنه لم يتم بيع سوى المكتب فقط، وكل ما يتم تداوله حول بيع كل المقتنيات هو كلام لا أساس له من الصحة، رامي لا يمتلك الوقت الكافي لمتابعة كل كبيرة وصغيرة بنفسه".

ويبدو أن رغدة مازالت مرتبطة بذكرى الفنان الراحل أحمد زكي، وتهتم بأمره حتى بعد وفاته، حيث كانت من أقرب الشخصيات إليه قبل رحيله، وسبق أن طلب منها الزواج في فترة مرضه، إلا أنها رفضت رغم اعترافها بأنها كانت تحبه وكان يبادلها الشعور نفسه.