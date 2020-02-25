صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التلقائية والصراحة والصدق 3 صفات هى مفتاح شخصية النجمة الكبيرة صفية العمرى، التى قدمت للسينما ما يزيد على 100 فيلم وما يقرب من 20 مسلسلا، بالإضافة لتجربتين فى المسرح. صفية العمرى صاحبة مواهب وخبرات متعددة غير التمثيل، فهى رسامة وعازفة بيانو ولاعبة كونغ فو وتمارس رياضة «التاى تشى» ومترجمة للغة الروسية. ويرصد الفيديو التالى أهم تصريحاتها فى حوارها مع ”الخليج 365” الذى تحدثت فيه عن تجربتها الفنية وعن حياتها الشخصية وتكشف عن أسماء الأصدقاء المقربين لها فى الوسط الفنى وتبدى رأيها فى الجيل الحالى من الفنانين رجالا ونساء. الفخرانى رفض المشاركة بالجزء السادس من ليالى الحلمية "عشان مقتنعش بيه" الناس كانت بتنادينى "إلهام هانم" ونفسهم يحققوا حلم البيه البواب قدمت أكثر من 100 فيلم ورفضت 20 شخصية تشبه "نازك السلحدار" باتصل بصلاح السعدنى كتير للاطمئنان عليه لكنه لايرد Advertisements إلهام شاهين ويسرا من أعز أصدقائى فى الوسط الناس بتزهق من الظهور الكتير للفنان وبيقولوا "ده ناقص ينزلنا من الحنفية" يوسف شاهين طلب منى "أتخن" وقالى كلى مكرونة ورز كتير عشان الدور كل فنانات الجيل الجديد شبه بعض وبلا بصمة ناس كتير انتحلوا شخصيتى على الفيس بوك وبلغت عنهم المباحث الجيل الحالي عايز ينط من السلمة الأولى للعاشرة احنا في زمن الفلوس ولا يوجد تقدير أو احترام

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