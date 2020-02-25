شكرا لقرائتكم خبر عن ناردين فرج تترك "the voic kids" من أجل "التاسعة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تركت المذيعة ناردين فرج برنامج "the voic kids" الذى يعرض حاليًا، من أجل الاستعدادات والتحضيرات النهائية لبرنامجها "التاسعة"، المقرر عرضه على التليفزيون المصرى، والذى انطلق السبت الماضي حيث ستقدم ناردين فقراتها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأعلنت ناردين فرج انسحابها من البرنامج في وقت سابق، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وأكدت أنه آخر حلقة ستقدمها السبت الماضى، وودعت فريق العمل، بالإضافة إلى العاملين في القناة، التي تمنت لهم المحبة والنجاح، خاصة أنها جمعتها صداقة مع أغلب العاملين في القناة.

يشار إلى أن ناردين فرج، مقدمة برامج مصرية، ولدت في القاهرة وهى من مدينة الإسكندرية، ولها أصول لبنانية، درست إدارة الأعمال، ومتزوجة من رجل لبناني مصري ولديها ابنتان "مايا ودانا".

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ناردين فرج

بدأت عملها في مجال الإذاعة من خلال صديقها أحمد فهمي مدير إذاعة "نجوم إف إم" عام 2008، وأخبرته أن لديها رغبة في أن تصبح مذيعة راديو، وتم عمل اختبار صوتى لها، لتقرر المحطة عملها، في هذا التوقيت كان أحمد يونس يقدم برنامج عيش صباحك، إلا أنه كان قد قرر ترك الإذاعة، لتشارك في تقديم البرنامج الصباحي مع مروان قدري.

شاركت في تجربة إنشاء إحدى إذاعات راديو النيل، حيث كانت المسئول الأكبر في إذاعة هيتس إف إم، وعملت كمراقب لبرامج الراديو، وعندما عرض عليها طارق أبو السعود مدير شبكة راديو النيل في عام 2010 أن تتولى مسئولية إدارة محطة إذاعة جديدة ستفتح وهى هيتس إف إم وافقت على الفور، وكان تحديا بالنسبة لها، فانتقلت من منصب مذيعة إلى مديرة، بدأت التحضيرات وهى من قامت باختيار المذيعين، ودربتهم على كيفية الحديث بالطريقة الحديثة للراديو، من 2010 إلى 2013، وكانت مسؤوليتها في تلك الفترة هي إحضار كافة متطلبات المذيعين، وتدريبهم، وإطلاق برامج جديدة، وإرشاد المذيعين حول كيفية التخطيط لبرامجهم اليومية، ومراقبة أداء المذيعين.

لم تقتصر مشاركات ناردين على العمل الاذاعي فقط، بل خاضت تجربة التمثيل من خلال مسلسلي "فوق مستوى الشبهات" عام 2016 و"الحساب يجمع" عام 2017.