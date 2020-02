شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حظوظ مايكل دوجلاس فى الحصول على حصة من ثروة والده.. 61 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات كثيرة ترددت حول ثروة النجم العالمي كيرك دوجلاس والد نجو هوليوود الشهير مايكل دوجلاس ، و قد كشفت التقارير أن الممثل الراحل ترك غالبية ثروته البالغة 61 مليون دولار للجمعيات الخيرية ، و ذلك وفقا لصحيفة " The Mirror " الشهيرة ، و قد أراد كيرك دوجلاس منح 50 مليون دولار من أجل الأعمال الخيرية ، و ذلك من خلال " Douglas Foundation " و التي تضم الكثير من المستفيدين .



و أشار موقع " جاست جيرد " أنه يٌقال إن النجم العالمي مايكل دوجلاس ، ابن كيرك ، لن يحصل على أي من جزء من ثروة والده.

وفقا للموقع ، أن ثروة مايكل دوجلاس تصل إلى حوالي 300 مليون دولار ، لذلك لا يبدو أنه يحتاج للمال .

يذكر أن كيرك دوجلاس توفي عمر يناهز 103 في 5 فبراير الماضي ، ومن أبرز الأعمال التي قدمها " Ace in the Hole " و " Young Man with a Horn " و " Act of Love " و " Man Without a Star " و " Lust for Life " و " Paths of Glory " و " Strangers When We Meet " ، و غيرهم .