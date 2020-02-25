عملت في تحفيظ القرآن وسبب حجاب حنان ترك.. من هي الفنانة هناء ثروت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة هناء ثروت بعيد ميلادها الـ66، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 25 فبراير من عام 1954، اسمها (هناء عبدالخالق ثروت)، وولدت في مدينة القاهرة، وشاركت منذ منتصف السبعينيات في العديد من الأعمال التليفزيونية، من أشهرها: (شجرة اللبلاب، الضباب، طيور الصيف، جمال الدين الأفعاني) وغيرها.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة هناء ثروت:

- رغم تألقها في الدراما وحصولها على بطولات في أعمال مهمة منها "أولاد آدم وطيور الصيف"، إلا أنها لم تقدم سوى 6 أفلام فقط، منها: "بائعة الحب، سوزي بائعة الورد، قصر في الهواء، وتمضي الأيام".

- قدمت قرابة 54 عملا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

- تزوجت من الفنان محمد العربي وأنجبت منه إيمان، غفران، توران.

- عرض آخر أعمالها "ربيع في العاصفة"، سنة 1988، وهي في قمة شهرتها.

- اعتزلت التمثيل رسميا في عام 1987 وتفرغت للشعائر الدينية، وقالت في حوار تلفزيوني سابق إنها زهدت الشهرة وتريد التفرغ للعبادة.

- صاحبة دار لتحفيظ القرآن.

- حازت على إجازة في تحفيظ القرآن من الأزهر الشريف.

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- في حوار لها في برنامج "يا تليفزيون يا مع رمسيس"، قالت إنها لا ترفض العمل في السينما لكنها لن تدخلها إلا بطلة بأدوار تحترم تاريخها في الدراما.

- قالت في حوار نادر لها في برنامج "برنامج صفحات من حياتي"، إن المخرج محمد سالم اختار لها اسم نورا كاسم فنيا له، لكن لتعطل العمل مع المخرج ظهرت باسمها الحقيقي هناء ثروت.

- قالت للإعلامية فريال صالح إن قدوتها في التمثيل الفنانة فاتن حمامة والفنان محمود مرسي.

- سمتها أمها هناء نسبة لهناء الصافي، شقيقة الفنان وديع الصافي.

- تسببت في ارتداء الفنانة حنان ترك للحجاب بعد محاضرة دينية قدمتها هناء وحضرتها حنان، ورفضت حنان أن تخرج من المسجد إلا بعد أن أحضروا لها حجاب، ووقتها اتهم خالد خطاب، زوج حنان ترك، الفنانة هناء ثروت بتأليب زوجته عليه.

- حوار مع هناء ثروت ومحمد العربي

- حوار نادر مع هناء ثروت