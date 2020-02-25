تراند اليوم : بعد بيع مقتنياته.. "رغدة" تحذر: روح أحمد زكي هتلعنا

أعربت الممثلة السورية "رغدة" عن صدمتها إزاء بيع مقتنيات الممثل الراحل أحمد زكي، وذلك بعد آن آل ميراثه إلى الأخير غير الشقيق لنجله "هيثم"، رامي بركات، والذي يقيم في لندن.

وقالت رغدة التي كانت مقربة من الممثل الراحل، في تصريحات إلى برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، إنها صُدمت حينما علمت بأمر بيع مقتنيات الفنان الراحل.

وأضافت، أنه تم التفريط في هذه المقتنيات لأنها ذهبت لرامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، واصفة إياه بأنه "الوريث الغير شرعي، باعتباره وُلد وعاش حياته كاملة في لندن، ولم يكن على أي صلة بزكي ولا بتراثه".

وأشارت إلى أنه كان لا بد له وأن يتواصل مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، ليفوضه بالتصرف في كل هذه المقتنيات، التي تحتوي على العديد من الأسرار والأوراق الهامة.

وأعربت عن رفضها القاطع للتصرف في مقتنيات الممثل الراحل، قائلة: "مينفعش أحمد زكي يتيتم في الدنيا والأخرة، روحه هتلعنا ميت ألف مرة لو سبنا الموضوع".

ووقال نقيب الفنان المصريين أشرف زكي، إن رامي عز الدين باع شقة ورثها عن أخيه "هيثم"، مؤكدًا أن تلك الشقة كانت تخص في الأساس الفنان الراحل أحمد زكي.

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وقال زكي خلال مداخلة مع برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الإبراشى، إن الشقة كانت تحوى عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان الأسمر، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـفيلم أيام السادات.

من جهته، قال عز الدين بركات، زوج الممثلة الراحلة هالة فؤاد، لموقع "في الفن"، إن نجله رامي، الأخ غير الشقيق للممثل الراحل هيثم أحمد زكي، قام بتوكيل المحامي بلال عبد الغني، للتصرف في كل أملاك أخيه الراحل.

أضاف، أن نجله، لا يعلم أي شيء بخصوص مقتنيات الراحل أحمد زكي، ولم يتصل به أي شخص للتحدث معه حول هذا الشأن، إلا أنه تأكد بعد مراجعة المحامي، بأنه لم يتم بيع سوى المكتب فقط.

وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله حول بيع كل المقتنيات هو كلام لا أساس له من الصحة، معلقًا: "رامي لا يمتلك الوقت الكافي لمتابعة كل كبيرة وصغيرة بنفسه، ولذلك قام بتوكيل بلال وهو محل ثقة".