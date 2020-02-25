تراند اليوم : موسيقي مسيحي: اكتشفت "عمرو دياب".. ونصحته يسمع القرآن بصوت "رفعت" و"الطبلاوي"

كشف الموسيقي المصري، هاني شنودة، إنه نصح المطرب الشهير عمرو دياب، عند سماعه لأول مرة في بداياته أن يستمع لأبرز مشايخ القراء والمنشدين في مصر.

وقال شنودة في مقابلة نشرها موقع "اليوم السابع"، إنه اكتشف "الهضبة" عندما كان في بداية مشواره الغنائي في مدينة بورسعيد.

وأضاف: "كانت فرقة المصريين عندها حفلة في بورسعيد وبعد انتهاء الحفلة روحت الأوتيل، وبعد استعدادي للنوم لقيت حد بيخبط على الباب، وفتحت لقيته قدامى وقاللي عاوز أخد منك دقيقتين، أنا عاوز أبقى مطرب، فقلت له سمعني وسمعته".

وتابع: "بعد ما سمعته قلتله، ودنك كويسة وموسيقية جدًا وخامة صوتك حلوة جدًا، والعُرب جميلة، وفى حاجة خبيتها عليه، وهي إني لقيت لمعة في عينيه اسمها لمعة الإصرار، اللي لما بشوفها بأعرف إن اللي قدامى هيبقى نجم، واللمعة دي كانت في عين محمد منير".

وتابع شنودة متحدثًا عن اكتشافه لـ "الهضبة"، قائلاً: "قلت له أنت عندك مشكلتين ياعمرو، إنك قاعد في بورسعيد بعيد عن القاهرة، وإنك بتنطق بلهجة بورسعيدى، ومشى وقلت خلاص مش هيرجع".

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واستدرك: "الصبح لقيت الفرقة واقفة مستنية الأتوبيس علشان نرجع مصر ومعاهم عمرو، وقال لي أنا جاي معاكم، فسألته يابني أنت هتدبر حالك إزاي في مصر، وركب معانا الاتوبيس وجه مصر، توسطت له ودخل معهد الموسيقى".

وأشار شنودة إلى أنه ساعد عمرو دياب على تجاوز مشكلة اللهجة، ونصحه بسماع الشيخ النقشبندي ومحمد رفعت ومصطفى إسماعيل والطبلاوي، والذين وصفهم بأنهم: "أكبر حريفة في استخدام الصوت".

وفي أعقاب وفاة والدته في عام 2012، تناقلت صحف مصرية عن مصدر مقرب من "الهضبة"، أنه سينفذ الوصية التي طلبتها والدته قبل أيام من وفاتها، وهي تسجيل القرآن الكريم كاملاً بصوته. لكنه لم يترجم ذلك إلى واقع حتى الآن.



