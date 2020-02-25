تراند اليوم : فيديو| ممثلة خليجية تكشف "سببًا محرجًا" لإجرائها عملية تجميل



بررت الفنانة البحرينية "ريم أرحمة"، خضوعها لعملية تجميل بعد أن ثارت ضجة حولها خلال الفترة الأخيرة، قائلة إن ذلك بسبب بروز بعض أجزاء من جسمها، ما اضطرها إلى اللجوء الجراحي للتخلص منها.

وقالت في مقابلة مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة "سكوب"، إنها عانت بسبب السمنة من بعض المشاكل وإن عددًا من المخرجين والممثلين وجهوا إليها مرارًا ملاحظات في هذا الشأن.

وأضافت أن بعض مناطق جسمها كانت بارزة وأن مظهرها لم يكن جميلاً، وأشارت إلى أنها لم ترد من ذلك إظهار مفاتنها إلا أن شكلها لم يكن يناسب بعض الشخصيات، وأنها كانت تبدو من خلال الكاميرا سمينة ولم يكن بإمكانها الشعور بالراحة أثناء ارتداء الملابس.

وقالت إنها كانت تشعر بالانزعاج عندما تنظر إلى المرآة وترى الذقن المزدوجة لديها، موضحة أن هذا كان يجعلها تبدو كبيرة في السن.

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وقلت إنها قبل أن تخضع لعملية التجميل كان تتلقى تعليقات قاسية جدًا مثل القبيحة، وإن صفة العجوز كانت تطلق عليها قبل 10 سنوات.