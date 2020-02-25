خاص - "الفن" يكشف حقيقة حفل محمد منير في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخبار خلال الفترة الماضية تتحدث عن إحياء الفنان المصري ​محمد منير​ حفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية ضمن الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه.

لكن علم موقع "الفن" بأن منير لم يحسم موقفه حتى الآن رغم الإعلان عن الحفل، لكنه لم يتعاقد عليه ولم يحسم موقفه من الموافقة أو الرفض خاصة وأنه مشغول بألبومه الجديد.

وكان البعض نشر بوستر بخصوص الحفل الغنائي المرتقب وبأن سعر التذكرة الخاصة بالحفل هو 1200 ريال سعودي.

الجدير بالذكر أن منير أنتهى مؤخراً من تسجيل مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير.

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