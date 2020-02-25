ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني ​زياد برجي​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​ ضمن برنامج "​نجوم الفن​"

تكلم زياد في الجزء الاول من الحلقة اذ تنقسم الى عدة حلقات عن الفن والموسيقى واشار الى امتلاكه براءة اختراع خاص به للاغنية اللبنانية وألقى الضوء على اهميتها الكبرى في نشر الفن اللبناني البسيط والسهل في الشرق الاوسط.

من الناحية العاطفية تكلم عن لقائه بزوجته سناء وكيف قرر ان يتزوجها بعد اسبوع من تعارفهما.

لمعرفة كل ما قاله زياد برجي يمكنكم متابعة الحلقة كاملة في الفيديو ادناه

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- زياد برجي : أمتلك براءة اختراع للاغنية اللبنانية وتزوجت سناء بعد أسبوع من تعارفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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