هذا ما تمنته نادين نسيب نجيم مع بداية الصوم المبارك

ميرنا وليد - بيروت - مع بداية الصوم المبارك يوم أمس الإثنين عند الطوائف الكاثوليكية، تمنت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أن يزيدها الله عزيمة وإصراراً على مواجهة من يتمنى لها السوء، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يا رب كل ما زاد الحقد والسواد حواليي زيدني عزيمة إيمان ومحبة ... اعطيني الصبر والقوة تسامح اعدائي احميني واحمي ولادي من كل شر وكل مين بيتمنالنا السوء ... صوم مبارك".

ومن ناحية أخرى، إستعانت نجيم بمقولتين الأولى لويل سميث تقول:"من يتجاهل الإساءة ليس عاجزًا عن ردها ولكنه عرف قدر المُسيء فتجاهله، وعرف قدر نفسه فارتقى بها عن كل ما لا يليق"!

والثانية لعمر المختار تقول:"كل الذين آذوك ولو بكلمة سيحاسبهم الله، فلا تحزن".

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