RedOne يجمع ثلاثين نجماً في أوبريت "صناع الأمل" بينهم نجوى كرم وصابر الرباعي وأحلام

ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل مبادرة "صناع الأمل" لتكريم أصحاب العطاء بالوطن العربي، في موسمها الـ3، والتي هي مبادرة أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، على الأوبريت العربي الضخم الذي يحمل شعار "لا مستحيلا"، أشرف عليه المنتج العالمي نادر خياط الشهير بـRedOne من حيث اللحن والتوزيع، وشارك فيه 30 نجماً بينهم ​نجوى كرم​، محمد عساف، حاتم عمور، صابر الرباعي، أسماء لمنور، يارا، كارمن سليمان، عاصي الحلاني، بلقيس، ملحم زين، لطيفة التونسية، فايز السعيد، نبيل شعيل، سعد لمجرد، أحلام وأصالة.

وقال خياط عن قيادته لهذا الأوبريت: "تلقيت اتصالاً من القائمين على حفل صناع الأمل، وطلبوا مني تقديم فكرة لإلهام الجيل القادم، سعدت جداً بالفكرة، فأنا أحب وأفرح عند تقديم أي مساعدة للآخرين من خلال الموسيقى التي أقدمها، فقررت أن أقدم شيء يلامس مشاعر الناس لإعطائهم الأمل، فقدمت شيء بسيط وأعجبهم."

وصرح أن اختيار اللحن أخذ منه حوالي نصف ساعة فقط من التفكير، و قال عن اللحن: " خليط من أنماط موسيقية عديدة، بالتأكيد عملت مزيج من موسيقى العالم العربي والموسيقى العالمية، وهناك جزء مؤثر فيها، وأنا متأكد أن الأغنية ستعجب الناس".

أما الكلمات فهم من تأليف الشاعر المغربي محمد المرضي.