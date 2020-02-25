والد سعد لمجرد يكرر تجربة التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المغربي ​البشير عبدو​ والد الفنان سعد المجرد انه سيكرر تجربة التمثيل للمرة الثانية من خلال مشاركته في مسلسل مغربي.

ونشر البشير عبدو صوراً من كواليس الفيلم برفقة طاقم المسلسل على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي و علق عليها قائلا : " كان لي الشرف بالانضمام إلى هذه المجموعة الفنية الرائعة ببلادنا، في عمل فني تحت عنوان " سلمات أبو البنات"، لمخرجه الكبير الصديق العزيز هشام الجباري".

يذكر ان عبدو كان قد طلب من محبي ابنه الدعاء له لكي تنتهي قضيته على خير بعد تم تم تعيين موعد المحكمة المقبلة

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