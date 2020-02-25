فستان أبيض بورود حمراء.. إطلالة لافتة لإيفانكا ترامب في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتدت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فستانا أبيض مزينا بورود حمراء، خلال زيارتها إلى الهند، الإثنين، برفقة والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

ولوحظ أن الفستان الذي كانت ترتديه إيفانكا وهو من ماركة "Proenza Schouler" عمره يقارب العام حيث إنها ارتدته سابقا خلال رحلة قامت بها إلى الأرجنتين العام الماضي، ويقال إن سعر هذا الفستان يبلغ نحو 2385 دولارا أمريكيا.





وتشتهر إيفانكا بخياراتها الخاصة بما يخص الملابس لذا من الصعب تخمين ما ستلبسه في زياراتها القادمة.

Advertisements

واستقبل ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، الإثنين، دونالد ترامب وميلانا وابنته إيفانكا في جولتهم التي تستمر يومين.





وتأتي هذه الزيارة في وقت تطورت فيه العلاقة بين الهند والولايات المتحدة لتصبح شراكة استراتيجية كاملة، ستعززها اتفاقيات يوقعها البلدان خلال زيارة ترامب الحالية.

وزيارة مهمة لرئيس أمريكي لم تغفل الهند جانبها الأمني، حيث جندت لها أكثر من 10000 شرطي.