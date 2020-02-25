نانسي عجرم تتحدّث عن بناتها تزامنًا مع تطوّرات قضية قتيل منزلها

أكدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنها تعيش الأمومة بأفضل وجوهها مع بناتها الثلاث، مضيفة أن علاقتها معهن متميزة وتهتم بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة الخاصة بهن وكذلك تهتم بدراستهن ونشطاتهن اليومية. وأضافت عجرم في تصريحات إعلامية أنها تستمتع بوقتها مع بناتها، فهي تلعب وتغني معهن، مشيرة إلى أنها ستشجع كل واحدة منهن على دخول المجال الذي تحبه وتريده في المستقبل.

ولفتت الفنانة اللبنانية إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة ما إذا كانت أي واحدة منهن تهوى المجال الفني أو ما إذا كانت تود خوضه، أما بالنسبة لبرنامج "ذا فويس كيدز" الذي تشارك به في لجنة التحكيم مع زميليها محمد حماقي وعاصي الحلاني، فقد أبدت الفنانة سعادتها الكبيرة بالموسم الجديد، مبينة أن المواهب مميزة وهي نفس الصفة التي تجمعها بزميليها وأضافت إليها العفوية.

وقالت نانسي إنها تحب كل الأغاني التي تختارها وتغنيها، لكن بعضها تحظى بتفضيل الجمهور أكثر من غيرها، فهي لا تنسى مثلا نجاح وانتشار أغنية "آه ونص" والبصمة التي تركتها لدى الجمهور، وفي الشأن الفني؛ تنشغل نانسي عجرم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد بعد أن أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب.

يذكر أن إيلا وميلا ابنتي نانسي أصبحتا تنشطان على برنامج التيك توك المنصة الرائدة في مقاطع الفيديو القصيرة، وينشرن لقطات لهن في مشاهد معينة كان بينها مشهد تمثيلي ظهرت فيه "إيلا" بأحمر الشفاه.

ونال أداء "إيلا" (8 سنوات)، في الفيديو إعجاب المتابعين الذين أشاد قطاع كبير منهم بخفة ظل ابنة نانسي عجرم وحضورها وقدرتها على التقمص.

وتزامنت تصريحات نانسي عجرم في الوقت الذي طرأت فيه العديد من التطورات بشأن قضيتها زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي أطلق الرصاص على الشاب محمد الموسى وأرداه قتيلا داخل منزل الأول عندما اقتحمه الأخير ليلا.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعليق محامي زوج نانسي عجرم بعد توجيه تهمة القتل العمد لموكله

رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي