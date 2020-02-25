شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالى" مرشح للعرض فى عيد الأضحى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع القائمون على فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم خطة تصوير للعمل بحيث الانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالي.

فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.



دنيا سمير غانم

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وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي

وتغيب دنيا سمير غانم عن دراما رمضان المقبل بعدما قدمت آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى وشارك في بطولته محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا وضيوف الشرف هشام ماجد واحمد رزق وتدور أحداث العمل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة كل قصة في 10 حلقات الأولى بيلا والثانية لهفة والثالثة لولى.