حكايات برلين السينمائي 2020| هيلاري كلينتون تهاجم ترامب وتصفه بأنه "خطر" وفيلم سيلفستر الأكثر مبيعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الجزار:

يشهد مهرجان برلين السينمائي في دورته الـ70، العديد من الفعاليات والأحداث التي تحظى بمتابعة الاَلاف من عشاق السينما حول العالم، ويقدم "الخليج 365" أبرز الحكايات والأخبار خلال فترة المهرجان من 20 فبراير الجاري حتى 1 مارس.

وإليكم أبرز حكايات اليوم الخامس..

هيلاري كلينتون تهاجم ترامب في برلين وتصفه بأنه "خطر على الديمقراطية"

هاجمت هيلاري كلينتون، المرشح السابق على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، ووصفته بأنه خطر على الديمقراطية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس، بمهرجان برلين، وذلك بعد عرض فيلمها الوثائقي "هيلاري"، إخراج الأمريكية نانيت بورستاين.

كما حذرت كلينتون من محاولة روسيا في التأثير على الانتخابات الرئاسية في 2020، مؤكدة أنها ستدعم أي مرشح سيواجه ترامب.

وقالت هيلاري خلال المؤتمر: "سأدعم مرشح حزبنا، لأنني أعتقد أن رئيسنا الحالي يشكل خطرًا واضحًا وحاضرًا على الديمقراطية وعلى مستقبلنا".

ورفضت هيلاري الكشف عن المرشح الذي تؤيده لمواجهة ترامب من داخل الديمقراطي، وعقلت: "سأترك ذلك للناخبين".

وعن هجومها على المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في فيلمها، قالت "السياسية تشبه الرياضة، والناس يقولون كل أنواع الأشياء خلال الانتخابات، وبالتأكيد قالوا كل شئ عني".

ودعت كلينتون الناخبين بأن يكونوا يقظين ضد التضليل، وقالت: "الروس عادوا إلى أنظمتنا الإلكترونية في محاولة للتأثير على نتائج المرحلة الابتدائية، وما زالوا يحاولون دعم ترامب".

واستطردت: "القوى الأجنبية ستحاول أكثر وأكثر التاثير على الانتخابات في الولايات المتحدة وأوروبا".

وفي سياق متصل، حضرت كلينتون عرض فيلمها مع الجمهور، وسبق العرض مراسم استقبال على السجادة الحمراء، ورفقتها على السجادة مخرجة الفيلم نانيت بورستاين، وقد حرصت على حضور العرض وزير الثقافة والإعلام الألمانية، مونيكا جروترس.

ويعرض فيلم "هيلاري" المكون من 4 أجزاء، العديد من التفاصيل الخاصة حول حياة هيلاري كلينتون، بداية من نشأتها في شيكاجو، والمرحلة الجامعية، وزواجها من الرئيس الأسبق بيل كلينتون، والمشاكل التي واجهتها معه، كذلك مرحلة توليها منصب وزير خارجية أمريكا، ثم كواليس حملتها الانتخابية أمام ترامب في عام 2016.

بطل فيلم "بينوكيو": " كنت سألعب شخصية جبييتو منذ 20 عامًا في فيلم لكوبولا"

قال النجم الإيطالي روبيرتو بينيني، والذي جسد شخصية "جيبيتو" في فيلم "بينوكيو" للمخرج ماتيو جاروني، الذي يعرض في قسم العروض الخاص بمهرجان برلين، إنه كان من المقرر أن يقدم نفس الشخصية منذ 20 عامًا في فيلم من إخراج فرانسيس فورد كوبولا.

وحكى "بينيني" تفاصيل الواقعة، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للفيلم أمس بحضور صناع الفيلم، وقال: "لقد دعاني الصديق روبن ويليامز لتناول العشاء معه في منزله، ولكن كانت المفاجأة هو حضور المخرج الكبير كوبولا، الذي تحدث معي عن فيلمه الجديد وقتها، وقال لي إنه يحضر لفيلم بينوكيو، ويريد مني أن أقدم شخصية جيبيتو، وقد عقدنا عدة اجتماعات ولكن لم يٌنتج الفيلم".

Advertisements

وتحدث النجم الإيطالي الشهير روبيرتو بينيني، الحائز على جائزة الأوسكار أفضل ممثل عن فيلمه "حياة جميلة"، عن المخرجين العظماء الذين عمل معهم خلال حياته المهنية، وقال: "كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للعمل مع فيليني، وكوستا جافراس، وبرتولوتشي، وودي ألن، وجيم جارموش".

وعن ماتيو جاروني، مخرج فيلم "بينوكيو"، قال: "أطلق عليه نبض القلب، فهو موهبة رائعة، ولم أفهم كيف يفعل الأشياء التي يفعلها، ولكنه دقيق ويهتم بالتفاصيل للغاية، وأتذاكر إننا أوقفنا تصوير الفيلم لعدة ساعات في إحدى المرات، لأنه لم يعثر على لون بطانية يريده في أحد المشاهد".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الممثل الإيطالي روبيرتو بينيني بالمشاركة بفيلم "بينوكيو"، حيث شارك من قبل بأداء شخصية "بينوكيو" نفسها بفيلم الفانتازيا والكوميديا "بينوكيو" عام 2002، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 41 مليون دولار، والنسخة الجديدة من الفيلم ستكون إنتاج مشترك بين فرنسا وإيطاليا.

فيلم سيلفستر ستالون الجديد الأكثر مبيعًا في سوق الفيلم الأوروبي

نجحت الشركة الموزعة لفيلم "أمريكا الصغيرة" بطولة النجم الكبير سيلفستر ستالون، في تحقيق مبيعات كبيرة للفيلم من خلال سوق الأفلام الأوروبية في برلين.

وكشف رئيس قسم التوزيع للشركة الموزعة، مايكل روشتاين، إن الشركةنجحت في عقد صفقات كبري في معظم دول أوروبا، كذلك الصين وكوريا الجنوبية، وأمريكا اللاتينية.

ويلعب ستالون دور ضابط سابق في الجيش، وقد عينه ملياردير أسيوي للعثور على ابنتهفي حي ليتل أمريكا، وهو حي يهودي يقع داخل هونج كونج حيث هربالأمريكيون المغتربون.

وأكدت الشركة أن الفيلم يعد الأكثر مبيعًا بين الأفلام المشاركة في السوق، مؤكدة أنه يجرى مفاوضات بشأن المناطق القليلة المتبقية التي لم يتم البيع فيها، وتتوقع الشركة إغلاق معظن أنحجاء العالم في الأيام القليلة المُقبلة.

اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بالنجم ويليم دافو وفيلمه "سيبيريا"

اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، حظى به النجم الهوليوودي الشهير ويليم دافو، عقب وصوله مقر مهرجان برلين، لمشاهدة العرض العالمي الأول لأحدث أفلامه "سيبيريا" للمخرج الإيطالي أبل فيرارا، والذي يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقد حظى المؤتمر الصحفي لدافو باهتمام إعلامي كبير، وعبر دافو عن سعادته بالتجربة، مؤكدًا أنه قرر المشاركة في الفيلم عقب انتهائه من قراءة السيناريو، ولم يخذ وقتًا طويًلا في التفكير.

وقال: "أحب التحديات، وهذا ما وجدته في فيلم سيبيريا، لأنه فيلم غير تقليدي، وسعيد به للغاية".

وقد أشاد معظم الحضور بالفيلم حتى أن الفيلم وصفه بأنه أفضل فيلم عرض في مسابقة المهرجان حتى الاَن، ومن المتوقع أن يحصل على العديد من الجوائز.

وقد سياق متصل، شهد العرض الخاص للفيلم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وحرص معظم الحضور من الجماهير على إلتقاط صور تذكارية مع دافو، والحصول منه على توقيع.

يذكر أن الفيلم مستوحي من رواية "الكتاب الأحمر" للكاتب كارل يونج، وتدور أحداثه حول رجل يجد نفسه فجأة يعيش داخل كهف، ثم يحاول الهروب ليجد نفسه في مواجهة مع أحلامه وذكرياته.

المعروف أن ويليم دافو حصل في 2018 على الجائزة الذهبية الفخرية لمهرجان برلين السينمائي.