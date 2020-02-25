صور| ندا موسى بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ندا موسى جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ندا خلال الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان قصير من اللون الأبيض والأسود، نالت الصورة إعجاب متابعيها. وشاركت ندا في مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدني، محمد جمعة، نجلاء بدر، محمد علي رزق، مراد مكرم، نهى عابدين

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