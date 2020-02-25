تراند اليوم : بعد التهديد بفضحه بمصير أحمد عز و زينة .. فنان شهير يعترف بابنه من سيدة مغمورة أمام الإعلام

تصدر فنان شهير مواقع البحث بعد ظهور سيدة تونسية تؤكد أنها كانت متزوجاه وأنجبت منه.

وتعرض الفنان السوري قصي خولي لموقف محرج بسبب خروج سيدة في مقطع فيديو تؤكد أنها أنجبت طفل منه بعد زواج .

وقارن كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين موقف "قصي خولي" ، وموقف الفنان أحمد عز ورفضه الاعتراف بأبنائه من الفنانة زينة .

قصي خولي قرر وضع حدًا لهذه الأزمة ، وأقر أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي زوجته ، وأن الطفل الذي معها هو طفله بالفعل .

وتعليقا على الأزمة ، قال قصي خولي في تصريحات تلفزيونية: هناك أمور يجب أن تظل سرية وتخص حياتك الشخصية والأسرية ولن أتحدث في هذه الأمور .. مديحة الحمداني هي زوجتي وأم ابني و أكن لها كل الاحترام.

