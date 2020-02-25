تراند اليوم : بعد التهديد بفضحه بمصير أحمد عز و زينة .. فنان شهير يعترف بابنه من سيدة مغمورة أمام الإعلام

تصدر فنان شهير مواقع البحث بعد ظهور سيدة تونسية تؤكد أنها كانت متزوجاه وأنجبت منه.
وتعليقا على الأزمة ، قال قصي خولي في تصريحات تلفزيونية: هناك أمور يجب أن تظل سرية وتخص حياتك الشخصية والأسرية ولن أتحدث في هذه الأمور .. مديحة الحمداني هي زوجتي وأم ابني و أكن لها كل الاحترام.
وتعرض الفنان السوري قصي خولي لموقف محرج بسبب خروج سيدة في مقطع فيديو تؤكد أنها أنجبت طفل منه بعد زواج .
وقارن كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين موقف "قصي خولي" ، وموقف الفنان أحمد عز ورفضه الاعتراف بأبنائه من الفنانة زينة .
قصي خولي قرر وضع حدًا لهذه الأزمة ، وأقر أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي زوجته ، وأن الطفل الذي معها هو طفله بالفعل .
وتعليقا على الأزمة ، قال قصي خولي في تصريحات تلفزيونية: هناك أمور يجب أن تظل سرية وتخص حياتك الشخصية والأسرية ولن أتحدث في هذه الأمور .. مديحة الحمداني هي زوجتي وأم ابني و أكن لها كل الاحترام.