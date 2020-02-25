شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يقع فى حب يسرا المسعودي بمسلسل "ولاد إمبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المطرب سعد الصغير تصوير مشاهده فى مسلسل "ولاد إمبابة"، في أحد الاستديوهات بمنطقة الهرم، حيث يجسد من خلال العمل شخصية "عسيلة" شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودى من أسرة غنيه داخل أحدث العمل.

مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ويتم طرحه فى موسم رمضان المقبل، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية.

من ناحية أخرى شارك سعد الصغير مؤخراً فى بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد ومايا دياب ومن إخراج أشرف زكى، والذى يعتبر هذه الخطوة مهمة فى مشواره الفنى خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك فى عمل مسرحى فى العراق ومشاركته فى أحد عروض مسرح مصر.

وقال لنا سابقًا إن حمدى بدر هو من قام بترشيحه لهذه المسرحية بتحدثه مع الفنان أشرف زكى الذى وافق على الفور باعتباره إضافة للعمل على حد وصفه كما أنه سعيد بالتعاون مع النجوم المشاركين فى المسرحية الذى يراهن عليها بقوة.

وأحيا المطرب سعد الصغير مؤخرًا حفلاً غنائيًا ضمن "ليالى المحروسة"، والتى تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه منها "العنب" و"النهاردة فرحى ياجدعان" وغيرها من الأغانى التى تفاعلت معها الجاليات العربية.

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يذكر أن أعمال يسرا المسعودى في رمضان الماضي بمسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى مثير.