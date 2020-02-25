شكرا لقرائتكم خبر عن "أول مرة اتقابلنا" دويتو غنائى جديد لـ هانى عادل وأمير عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هانى عادل دويتو جديد بعنوان "اول مرة اتقابلنا"، مع المطرب أمير عيد، على إحدى منصات الموسيقي من كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزى، وتسجيل ومكساج وماسترجورج يعقوب، ومن المقررأن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى وقع الفنان هانى عادل على المشاركة فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، حيث بدأ تصوير مشاهده في إحدى الفيلات بمنطقة مصر الجديدة.

ويشارك فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد النبوى، ومحمود حميدة، وأشرف زكى، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازى.

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كان النجمان محمود حميدة وخالد النبوي قد انضما للمسلسل مؤخرًا، وصور أبطال العمل المشاهد في عدد من مواقع التصوير الداخلية بمنطقة السادس من أكتوبر، وحاليًا يواصل صناعه التصوير.

بذكر أن آخر أعمال هانى عادل مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" والتي عرض على قناة on e في فترة الماضية، هو من بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة، وتقدم هبة دورها حكاية "براد شاى" بمشاركة هانى عادل ويظهرا متزوجين فى الأحداث وتحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك فى الحكاية طونى ماهر ومى فخرى مع ظهور خاص للفنانة عبير صبرى فى الحلقات التى كتبها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد سلامة.

ويذكر أن أمير عيد شارك مؤخراً في فيلم "لما بنتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أمير عيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.