صور| منة عرفة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت منة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان زفاف مطرز، ومكياج لائق مع إطلالتها، وعلقت: "أن تحب نفسك هو أن تعرف أن ماضيك لا يغير من قيمتك".
يُذكر أن منة عرفة تظهر في الآونة الأخيرة بكثرة مع اليوتيوبر علي غزلان، حيث ظهرت مؤخرا في الاستديو معه رفقة الفنان حمادة هلال، وظهرت معه في حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي.
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