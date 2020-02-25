فيديو| ريهام أيمن تستمتع بالأمطار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور ومقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة شتوية، حيث تستمع بسقطوط الأمطار في الشارع، وعلقت: "أحب المطر، أشعر بالسعادة من الداخل".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.