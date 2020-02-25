تراند اليوم : أشهر نجم في "هوليود" يعلنها: أصلي على النبي "محمد" .. وأتدبر في أوامر الإسلام ونواهيه

ظهر أحد نجوم هوليود العالميين في حوار جديد أكد فيه أنه أصبح يتدبر أوامر الإسلام ونواهيه.

وقال نجم هوليود في التسعينيات "جان كلود فاندام" في حوار مع موقع "The islamic information إنه يصلي على النبي محمد كثيرًا ويدعو الناس لتدبر أوامر الإسلام ونواهيه بعيد عن الصورة النمطية .

ورغم ذلك لم يقل "فاندام" إنه "مسلم" ، وإنما تحدث بشكل إيجابي عن الإسلام والعادات الخاصة به.

وكان "فان دام" أعلن في حوار تلفزيوني قبل سنوات أنه يسير بنظام غذائي استقاه من سنة النبي محمد.

