روان بن حسين تنشر صورة زوجها للمرة الاولى مع مولودتهما وهويته مفاجأة

نشرت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، للمرة الأولى صورة لها مع زوجها، وبدا فيها وجهه واضحا، كاشفة للمرة الأولى عن هويته، بعد وضعها مولودتها الأولى التي أطلقت عليها اسم بيلا لونا.

وزوج روان هو رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، وهو الرجل نفسه الذي فسخت خطوبتها به سابقاً بعدما كشفت عن خيانته لها.

وقد علّقت روان على الصورة كاتبة 18 ساعه في غرفه الولاده، اطول واجمل ساعات حياتنا، ليلحين اتذكر امي حبيبتي وزوجي جنبي، خايفين، متحمسين، سعيدين، مشاعر متلخبطة، يوم ولاده بنتي لونا اسعد يوم في حياتنا كنا اثنين وصرنا ثلاثة".

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زوج روان بن حسين

وكانت روان قد وضعت طفلتها يوم الاحد ونشرت صورة لها وهي تحمل طفلتها عبر انستقرام وكتبت قائلة: "لم تكن رحلة سهلة ولكنها كانت تستحق كل شيء مني، طفلتي لونا أهلاً بك في العالم، أنت غالية جداً يا ملاكي الصغير".

ومع اعلان خبر وضع روان مولودتها، انتشرت صورة لخطييها السابق الليبي يوسف المقريف الذي اتهمته بخيانتها لها منذ أكثر من عام، حيث ظهر وهو يحمل طفلة رضيعة، وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه هو زوج روان، في حين أن روان وعند إعلان زواجها منذ عام قالت إن زوجها إماراتي الجنسية وإنه رجل قانون.