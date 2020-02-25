شاهد.. جوهرة بوصلة رقص على انغام زياد برجي!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 05:52 صباحاً - نشرت الراقصة الروسية، المقيمة في مصر، جوهرة مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها على انغام الفنان اللبناني زياد برجي.

وعلقت جوهرة على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، كاتبة: “سعيدة وفخورة بلقاء هذا الجنتلمان الحقيقي زياد برجي” واضافت “شكرا على الموسيقى الرائعة والسحر”.

يذكر أن زياد برجي كان قد طرح مؤخرا أحدث كليباته الغنائية بعنوان “أنا وياك”، والتي كانت من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادى شرارة، وميكس اند برستس ايلي باربر.