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أم كلثوم على مسرح أوبرا القاهرة بالهولوجرام
الثلاثاء 25 فبراير 2020
تنظم وزارة الثقافة المصرية لأول مرة حفلا في دار الأوبرا بتقنية الهولوجرام، 6 مارس المقبل، على المسرح الكبير تتجسد خلاله كوكب الشرق أم كلثوم لاستعادة أجواء زمن الفن الجميل.
وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، أن تطويع الوسائل المتطورة يفتح آفاقا جديدة للإبداع المصري العريق، مضيفة أن الحفل يأتي انطلاقا من ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لجذب النشء والأجيال الجديدة لمواجهة الابتذال وتوجيه الأنظار إلى التراث الراقي للفنون في طريق إعادة تشكيل وعي المجتمع.
وعن سبب اختيار أم كلثوم لتنفيذ الحفل الأول، قالت عبدالدايم في بيان، إن سيدة الغناء العربي أحد أهم أيقونات الطرب في العالم العربي وتعد أعمالها نموذجاً للتفرد ولذلك ما زالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي.
وقال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الحفل إضافة مهمة لبرنامج الأوبرا، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وتجسد خلاله النجمتان مي فاروق وريهام عبدالحكيم شخصية أم كلثوم.
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