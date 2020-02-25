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ضيق الوقت يخرج خالد بن الوليد من سباق رمضان
الثلاثاء 25 فبراير 2020
قال السيناريست المصري، إسلام حافظ، مؤلف المسلسل الديني المصري "خالد بن الوليد"، إن الشركة المنتجة رأت أن المسلسل يحتاج لوقت طويل حتى يخرج بالصورة المطلوبة، ولذا تم استبعاده من العرض في رمضان 2020 ليتم تنفيذه بشكل جيد ولا يؤثر الاستعجال على مستواه.
ونفى حافظ تأجيل تصوير العمل بسبب وجود خلافات بين المخرج رؤوف عبدالعزيز وعدد من فريق العمل، مؤكدا أن كل الأخبار المتداولة حول المسلسل عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة والهدف منها هو التشويه، بحسب وصفه.
وحول تصوير المسلسل في عدد من الدول العربية أوضح حافظ: "المخرج قرر أن يكون التصوير في 3 دول فقط وهي مصر والأردن والمغرب".
يذكر ان مسلسل "خالد بن الوليد" بطولة عمرو يوسف وأحمد خالد صالح ويوسف شعبان، وهو إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، ومأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد"، للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.
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