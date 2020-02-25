شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تجديد مسلسل Lucifer لـ موسم سادس قبل عرض الخامس العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري شبكة Netflix محادثات مع الشركة المنتجة لـ مسلسل Lucifer، Warner Bros. ، وذك لـ زيادة موسم إضافى للسلسلة، التي سيعرض الموسم الخامس منها خلال العام الجارى، وكانت قد أعلنت نيتفلكس أن الموسم الخامس من Lucifer، هو الأخير من السلسلة، ولكن منتجى المسلسل إلدي مودروفيتش وجو هندرسون، يريدون إضافة موسم سادس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline ".

ووفقا لما نقله الموقع عن مصادر موثوقة، أنه في حالة الموافقة على موسم إضافى من المسلسل، سيبدأ الإنتاج في سبتمبر المقبل، وسيكون على كل من نيتفلكس، و Warner Bros. ، أن يستعدوا لجمع فريق الممثلين من جديد، الذين أكدوا على موافقتهم في القيام بـ عمل موسم إضافى للمسلسل.

قال المنتجان التنفيذيان للمسلسلتان مودروفيتش وهيندرسون في وقت تجديد المسلسل لـ موسم خامس "نحن ممتنون للغاية لـ شبكة Netflix على تجديد مسلسلنا لموسم جديد، وأنها تسمح لنا الآن بإنهاء قصة Lucifer وفقًا لشروطنا، والأهم من ذلك، أننا نريد أن نشكر الجماهير على شغفهم ودعمهم المذهلين. الأفضل لم يأت بعد".

وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل بسببها المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

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وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.