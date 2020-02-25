بسبب حلقة الإبراشي.. تعرف على الحالة الصحية لـ"أخو" هيثم زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الخبير السياحي عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ووالد رامي، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إن الحالة الصحية لنجله ليست على ما يرام، بعد حلقة أول أمس من برنامج "التاسعة"، والتي خُصصت للحديث عن مقتنيات الفنان أحمد زكي.

وقال عزالدين بركات، في تصريحات لـ"الخليج 365": "رامي نفسيته تعبت جدًا بسبب الكلام اللي اتقال في الحلقة"، مضيفا: "أنا مش فاهم كلام إيه ده اللي بيتكلموا فيه".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، عرض أول أمس الأحد، بعض مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي، التي تُركت مهملة داخل مكتبه بالهرم الذي باعه رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد.

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي خلال الحلقة إنه سيقاضي شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته بعدما قام الأخير ببيع الشقة التي كان يملكها الراحل هيثم وتتضمن رسائل خاصة بوالده، ووثائق وملابس لشخصيات أفلامه ومن بينها فيلم السادات وغيره.