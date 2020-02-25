شاهد.. فيفي عبده تستعيد ذكريات عودتها للرقص بعد الاعتزال!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:53 صباحاً - استعادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده ذكريات عودتها للرقص في الحفلات لفترة قصيرة منذ اكثر من عام.

فقد نشرت فيفي عبده مقطع فيديو من حفلتها في ليلة رأس السنة عام 2019 في احد فنادق القاهرة وعلقت كاتبة: “ده من رأس السنة 2019 بحبكم اوي”.

يذكر ان فيفي عبده كانت حاولت العودة الى إحياء الحفلات بعد عدولها عن قرار الاعتزال الذى اتخذته قبل ذلك.