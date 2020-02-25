ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة من 20 سنة.. هل تغيرت كثيرا؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:53 صباحاً - استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرياتها بنشرها بصورة لها من عام 2000 وذلك عبر حسابها على انستغرام.”.
وظهرت صورة ليلى علوي، بالأبيض والأسود، وعلقت عليها كاتبة: “من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة، من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف”.
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