ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة من 20 سنة.. هل تغيرت كثيرا؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 03:53 صباحاً - استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرياتها بنشرها بصورة لها من عام 2000 وذلك عبر حسابها على انستغرام.”.

وظهرت ​صورة ليلى علوي​، بالأبيض والأسود، وعلقت عليها كاتبة: “من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة، من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف”.