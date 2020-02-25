بعد أيام من الجدل.. أول رد من قصي خولي على اتهامات زوجته التونسية

الثلاثاء 25 فبراير 2020

بعد أيام من الضجة الكبيرة التى أرتبطت بها الفنان السورى قصى خولى، بعد ظهور فتاة تونسية تدعى "مديحة الحمداني" لتكشف بها عن أسرار زواجهما وعلاقة قصى بنجلهما، خرج قصى عن صمته ليرد لأول مرة على هذه القصة.



وقال خولى فى تصريحات صحفية له:" ردى هو أن هذه السيدة هى زوجتى وأم ابنى ولها كل الاحترام والتقدير..ولكن لن أخوض فى وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة''.

وكانت الفنانة التونسية الشعبية أمال علام قد حلّت ضيفة على برنامج "فكرة سامى الفهري"، وكشفت أن خولى هو زوج ابنتها، وأنها جدة طفله.

وأتى ظهور أمال على الشاشة بعد انتشار فيديو ابنتها مديحة الحمدانى التى قالت إنها زوجة قصى ووالدة ابنه واتهمته بإهمالها وطفلها، مشيرة إلى انه ممثل فى الواقع وانه يدعى الأبوة الصالحة.

وأثارت مديحة الحمداني، الجدل فى أول ظهور لها، حيث كشفت من خلال فيديوعن الظلم التى تتعرض له هى وطفلها بسبب قسوة زوجها وكذبه وإهماله لهما.

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وقالت مديحة فى الفيديو: "عيب عليكم، تتحدثون عنى وعن ابنى وأنتم لا تعرفونى عيب عليكم تسيئون لابنى طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصى الذى وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم".

وتابعت، " أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت فى شركات كبيرة فى دبى وتعرفت على قصى فى 2014 عن طريق عملي، كل زملائى يعرفون الحقيقة، وشاهدت مقابلة قصى خولى فى أحد البرامج والذى تحدث فيه أنه أب مثالى ويقوم بغسل ابنه مرتين"، مشيرة أنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعى أيضا أن يمثل دور الأب الذى ليس موجودا على أرض الواقع.

وأكملت مديحة حديثها: " صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابنى، لكن بعد الذى شاهدته على فى البرنامج قررت عدم السكوت و الظهور و التحدث عن الظلم و القهر الذى اعيشه بسببك ".

وفى نهاية الفيديو، هددت مديحة الحمدانى زوجها بأن أى موضوع سيتحدث به كذبا فى مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف كل الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما".

يذكرأن قصى خولى قد ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" الذى تقدمه الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى.

وكشف خولى أن ابنه عمره أصبح الآن عاما ونصف العام، وأنه يشارك فى رعايته من تغيير الحفاضات له وأضاف بأنه منذ كان صغيرا كانوا ينادونه بـ "أبوالعميد" تيمنا باسم والده، ولهذا السبب اختار هذا الاسم لابنه.