نيكول سابا وإليسا توبّخان "الصحة اللبنانية"

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""الخليج 365"" من بيروت: تشابهت المواقف بين الفنانتين اللبنانيتين نيكول سابا وإليسا في عتبهما على الإهمال بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المعدي بعيد تأكيد إصابة سيدة آتية من قم على متن طائرة إيرانية إلى لبنان وسط استخفافٍ رسمي بالوقاية من المرض وعدم اتخاذ القرار بوقف الرحلات من وإلى بلاد فارس، تحسباً من انتشار العدوى في لبنان.

سابا

وفيما رفضت "سابا" تصريح وزير الصحة العامة حمد حسن الذي طالب فيه اللبنانيين بأن يثقوا بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة معتبراً أن "الهلع الهستيري بشأن فيروس كورونا غير مقبول". ردت عليه بتهكم بالعامية اللبنانية عبر تغريدة جاء فيها: "ثقة؟! ثقة بمين يا ماما وعلى أيا أساس؟! صحة ولادنا مش لعبة والثقة بهالبلد معدومة لأنو مافي شي راكب صح.". وأردفت: "فيا ريت ما تطرقونا نظريات وفلسفات وبتوقفوا الطيران يلي جاية من هونيك اصلاً."





إليسا

بدورها الفنانة إليسا عبّرت إستيائها من تعاطي المسؤولين اللبنانيين تجاه الرحلات القادمة من إيران وعدم توقيفها حتى هذه اللحظة رغم إنتشار وباء كورونا وقدوم مصابة به من هناك. فأعطت للدولة اللبنانية توصيف "الوقحة" كاتبة في تغريدتها: "دولتنا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر أكتر عن اللي عم بيصير. انشالله المنصابين جايين من الفاتيكان، وقّفو الرحلات من هونيك!! بس تا ما يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات من إيران وخلي كورونا ينغل بين هالعالم! وفوق هيدا وكلو بيقولولنا الوقحين لا داعي للهلع".