شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم يوتيوبر على برامج اللايف في مسلسل "اختراق 2" مع طلال السدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة مى سليم لمسلسل "اختراق 2" مع الفنان السعودى طلال السدر، والمقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، وبدأت مى الأيام الماضية تصويره دورها والتي تلعب في شخصية "يوتيوبر"على برامج اللايف، والمسلسل من طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن والساسبنس، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل اختراق العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج، حسبما أكد مؤلف محمود حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

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وكانت آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، انجى المقدم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وحققت مى من خلاله نجاح كبير الشخصية التي قدمتها خلال العمل وتم عرضه على قناة on e

"حودايت الشانزليزيه" يسجل التجربة الأولى فى الكتابة لمؤلفيه أيمن سليم ونهى سعيد، وأيضاً الأولى للمخرج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات، وتم تصويره ما بين بلاتوهات وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصاً للعمل.

يذكر أن انضمت الفنانة مى سليم إلى فريق عمل مسلسل "خيط حرير" اللنجمة مى عز الدين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث بدأ أبطاله تصوير أولى المشاهد الأسبوع الماضى، وتجسد مى أحد الأدوار الرئيسية في العمل.