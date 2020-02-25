شاهد.. سما المصري في وصلة رقص على السرير

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 02:52 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت سما في الفيديو وهي ترقص على السرير فى غرفة نومها ، بعد أن طلب منها أحد متابعيها ذلك.
وقالت سما المصري في تعليقها على الفيديو: “وذي ماانتوا شايفين كده دخلت تحدي امبارح مع الفانز وفرضوا عليا اني اغير هدومي وكمان اطلع ارقص فوق السرير وحاجات تانيه فظيييبعه فظييبعه وكان لازم انفذ الاوامر عشان هي مسابقه التحدي كد”.
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