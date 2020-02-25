لطيفة التونسية تطلق مبادرة “أقوى واحدة”

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت الفنانة التونسية لطيفة انطلاق مبادرتها “أقوى واحدة” والتي تستهدف تدريب 110 سيدات على مواجهة الصعاب في حياتهم.

ونشرت لطيفة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة تجمعها بإحدى السيدت المشاركات في المبادرة وهي تطبع قبلة على خد لطيفة امتناناً لها، وظهرت بجوارهما في الصورة الإعلامية رضوى الشربيني.

وعلقت لطيفة على الصورة بقولها: “النهاردة من أسعد أيام حياتي.. اليوم زي ما وعدنا ١١٠ سيدة هيدربوا في مبادرة #أقوى_واحدة .. فاليوم هو أول يوم وبداية المبادرة مع ٢٤ سيدة وسعدت بيكم وبكم الطاقة والأمل والتفاؤل والعزة والشرف والكرامة اللي في إرادتكم لتعيشوا حياة كريمة بالشغل والتدريب، فرحانة بيكم وربنا يقدرنا على فعل الخير وربنا يقويكم ومعاكم لآخر نفس كل واحدة منكم هي أقوى واحدة”.

ولقيت مبادرة لطيفة دعماً وتشجيعاً من عدد من متابعيها وجمهورها، الذين علقوا على الصورة متمنين لها التوفيق والنجاح.

يذكر أن لطيفة كانت أطلقت منذ أيام أحدث أغنياتها “أقوى واحدة”، والتي أخذت اسم المبادرة منها ولقيت نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة في الوطن العربية.