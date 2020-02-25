بسبب صورة حسام حبيب يخضع لاستجواب حول حمل شيرين

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ الفنان المصري حسام حبيب على حسابها على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” بنشر صورة لزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وظهرت فيها بإطلالة أنيقة حيث اختارت فستاناً طويلاً. وتبين أنها التقطت لها في كواليس الحفل الذي أقامته مؤخراً في الكويت. وسأله الكثيرون عما إذا كانت حاملاً بالفعل.

ويشار إلى أن ضجة كبيرة أثيرت مؤخراً بعد انتشار فيديوهات سجلت لها خلال الحفل حيث رأى الكثير من المتابعين أنها اكتسبت الوزن الزائد.

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ورأى بعضهم أنها قد تكون حاملاً بطفلهما الأول. ويذكر أنها اختارت للمناسبة فستاناً بلون زيتي غامق مع حزام في الوسط.

وسلطت الأضواء عليها مؤخراً بعد انتشار فيديو سجل لها خلال الحفل نفسه حيث نادت زوجها زوجها بشكل مفاجئ وطلبت منه أن يحملها ليساعدها على النزول عن المسرح لأنها لا تتمكن من ذلك بسبب طول فستانها.

وعلى الإثر لبى حبيب طلبها وخرج من الكواليس واقترب منها وقام بمساعدتها. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وتذكر المتابعون من خلاله المواقف العفوية التي جعلتها تواجه العديد من الأزمات.