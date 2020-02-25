ساندي تهاجم زملاءها: “نجاحي يشكل خطراً عليكم”

متابعة بتجــــــــرد: هاجمت المطربة ساندي زملائها وزميلاتها في الوسط الفني، الذين لم يهنئوها على ألبومها الجديد “اتنين في واحدة” الذي أطلقته مؤخراً عبر التطبيقات الموسيقية.

ونشرت ساندي على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام، صورة من تغريدة لها على “تويتر” أبدت فيها انزعاجها من أصدقائها وزملائها من الفنانين؛ بسبب عدم تهنئتهم لها على ألبومها الجديد، وكتبت في التغريدة: “تفتكروا ليه كل أصدقائي السادة الزملاء والزميلات مفكروش يكلفوا خاطرهم بمبروك على الألبوم رغم إن الاستوري ببلاش، للدرجادي نجاحي بيشكل خطر عليهم”.

يذكر أن الألبوم الجديد تعاونت فيه ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام.

ولقي الألبوم ردود فعل واسعة وإعجاباً من عدد كبير من جمهورها، الذين قدموا لها التهاني على نجاح الألبوم.