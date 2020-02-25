عودة “زي الفصول الأربعة” لـ محمد الشرنوبي إلى يوتيوب

متابعة بتجــــــــرد: أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي عبر حسابه على تويتر عودة ألبومه “زي الفصول الأربعة” من جديد إلى يوتيوب، مرفقاً تصريحه برابط الألبوم، وذلك بعد أن تم سحبه من الموقع في نوفمبر من العام الماضي.
وكان “الشرنوبي” قد تصالح مع المنتجة سارة الطباخ بعد 7 أشهر من الخلافات إثر محاولة الأول فسخ عقده مع شركة “إيرث برودكشن” المملوكة للأخيرة، ما عرضه للإيقاف من نقابة المهن الموسيقية، وأعقبه إيقاف مماثل من اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما.
وتقدم الشرنوبي بتوكيل رسمي إلى غرفة صناعة السينما، للتأكيد على أن سارة الطباخ هي المسؤولة عن إدارة أعماله، وجرى الصلح بينهما، اليوم الأحد، داخل مقر الغرفة بحضور كامل مجلسها، ومن المقرر أن يستأنف الفنان نشاطه الفني بعد رفع الإيقاف عنه خلال الأيام المقبلة.
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