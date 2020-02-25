تعرف على مهنة الفنانة أمل حجازي قبل الغناء

صادف الخميس عيد ميلاد الفنانة أمل حجازي، فقد أكملت اليوم عامها الـ43، فهي من مواليد 20 فبراير 1977.

بدأت أمل حجازي نشاطها الفني عام 1998 وقدمت خمس ألبومات غنائية أبرزهم آخر غرام وبياع الورد ولكن ما لا يعرفه الكثير أنها عملت كعارضة أزياء عدة سنوات قبل تجاهها للغناء.

أمل حجازي درست أيضًا الهندسة المعمارية ولكنها لم تعمل بهذا المجال واختارت الفن .

فاجأت أمل حجازي الجميع عام 2017 بارتداء الحجاب وأكدت أنها لن تقدم أغاني رومانسية مرة أخرى بل ستكتفي بالإنشاد الديني والأغاني الدينية.

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