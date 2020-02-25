"يوم للستات" يمثل مصر في مهرجان أفلام المرأة الأفريقية في السنغال

يشارك فيلم "يوم للستات" ممثلا مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الرابعة من مهرجان أفلام المرأة الأفريقية في السنغال المقام في الفترة من21 فبراير إلى 7 مارس.

ويعد "يوم للستات" أحد أنجح الأفلام المصرية خلال آخر 10 سنوات، حيث شارك في عشرات المهرجانات الدولية فاز فيها بـ 7 جوائز، وعُرض في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وتدور أحداث "يوم للستات" في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحي في حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

فيلم "يوم للستات" بطولة وإنتاج إلهام شاهين، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبدالفتاح، ستايلست إيناس شاهين، وتشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار، وأحمد داود.

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