شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى: لن ألحن لمحمد رمضان ولو أخذت مليارات.. وعمرو دياب نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب والملحن عمرو مصطفى لدينا الآن مشكلة في صناعة الموسيقى ويوجد عدد من الشباب المحبط الذي وجد حاليا بعض الالحان والموسيقى الموجودة في السوق لا تحمل أي نوع من أنواع الموهبة ونجد العديد من الشباب الذين درسوا الموسيقى في معاهد متخصصة ولم يجدوا الفرصة .

وأشار إلى أن أغاني المهرجانات الموجودة حاليا في السوق انتشرت والسبب في انتشارها هو عدم وجود بديل والدليل على ذلك أنه عندما يتم إصدار البوم للهضبة عمرو دياب والذى أستمر لمدة 37 عاما هو نمبر وان في مجاله يصبح هذا الالبوم ترند وينصرف الجمهور عن ما تسمى بأغاني المهرجانات، مؤكدا على أنه لن يقوم بالتلحين لمحمد رمضان مرة ثانية ولو أخذ المليارات لذالك.

Advertisements

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الان المذاع على فناة الحدث اليوم وتقدمة الإعلامية لميس الحديدي أنه يجد مشكلة في الموزعين الموسيقيين، مشيرا الى أن معظم الرسائل التي تصله من شعراء ولكنه يحتاج الى موزعين جدد، وسوف يشرف عليهم وسيعطى لهم رواتب مجزية، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هى فوضى ثقافية والمجتمع يرفض لما يحدث من أغانى المهرجانات وغيرها والدليل على ذلك مقارنة الأعداد التي تذهب للهضبة عمرو دياب والأعداد التي تذهب لحفلات محمد رمضان والتي لا تتعدى الثلاثة آلاف شخص وأغنية مثل أغنية مافيا لا تسمع مطلقا فى السيارات.

من جانب آخر، كان عمرو مصطفى قد حرص على تهنئة الهضبة عمرو دياب، بألبومه الجديد، على طريقته الخاص، ونشر قائمة أعمالهما سوياً والتى وصلت لـ 44 أغنية، كان أولها "خليك فاكرنى" من ألبوم قمرين الذى صدر عام 1999، حتى أغنية "جامدة بس" التى طرحت فى الألبوم الأخير "سهران

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".