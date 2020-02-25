مدحت العدل: "غير مندهش من مشجعي الأهلي الذين يبدو عليهم الحزن والغيظ"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج السينمائي مدحت العدل، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك، أنه غير مندهش من ردود أفعال مشجعو النادى الأهلى، قائلاً :"الحقيقة غير مندهش من مشجعي الأهلي الذين يبدوا عليهم الحزن والغيظ مما حدث ولكن الاندهاش من مشجعي الزمالك الذين رأوْا وعاشوا الفساد والقرارات المعكوسة من أجل نادي واحد فقط ومع ذلك يكتبون ويعلقون كأنهم من بنها أو من نبلاء العصور الوسطي كرهاً في مرتضي ".



مدحت العدل

يشار إلى أنه وصلت حافلة الزمالك إلى مقر النادى دون اللاعبين الذين غادروا الحافلة في الطريق بناء على تعليمات إدارة النادي، والتى كانت تقل لاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001.

فيما غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل استاد القاهرة عقب إعلان انتهاء مباراة القمة بانسحاب فريق الزمالك وكان طاقم التحكيم قد منح الزمالك مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قرر خوض مران بدنى خفيف على ملعب استاد القاهرة، بعد إلغاء مباراة الأهلي والزمالك بعدم حضور الأبيض، وألغى الحكم اللاتيفي مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

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وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.